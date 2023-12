Empoli-Lecce, pareggio tra gli errori: prima la papera di Berisha poi l'autogol di Rafia

Empoli e Lecce non si fa male nel primo posticipo del lunedì della 15ª giornata di Serie A. In terra toscana finisce 1-1 tra gli errori da matita rossa. Illude i salentini il gol di Banda al minuto 64’: forte e centrale il tiro dai 30 metri sul quale però non risulta perfetto l’intervento di Berisha che non riesce a leggere il rimbalzo. La palla gli passa sotto le gambe, ma la papera non risulta decisiva. Perché al 71’ arriva la riposta, altrettanto fortuita, dei toscani: la coscia di Rafia, infatti, corregge in porta il cross di Cambiaghi. Con questo punto il Lecce sale a quota 17 punti al 13esimo posto, mentre l’Empoli stacca il Verona e quindi esce dalla zona rossa con 12 punti.