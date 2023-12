Genoa-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Genoa-Juve in diretta sul nostro sito

Genoa-Juve: orari e canali

La gara tra Genoa e Juve è in programma alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Genoa-Juve in diretta TV

Genoa-Juve sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia Dazn sia a Sky può seguire la gara in diretta su Zona Dazn (canale 214)

Dove vedere Genoa-Juve in streaming

La partita Genoa-Juve sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Messias, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Matturro, De Winter, Vogliacco, Thorsby, Hefti, Kutlu, Galdames, Jagiello, Puscas, Ekuban, Fini. Indisponibili: Retegui, Strootman. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Winter, Frendrup.

La probabile formazione di Allegri

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, A. Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Weah, Iling Junior, Yildiz, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kean. Squalificati: Pogba (sospeso), Fagioli. Diffidati: Gatti, Cambiaso, Locatelli.

Genoa-Juve in diretta, la cronaca

La Juve, seconda in classifica alle spalle dell'Inter, arriva alla sfida dopo l'importante vittoria sul Napoli, mentre il Genoa è reduce da tre ko di e un pari nelle ultime 4 gare. Allegri ripropone la coppia Vlahovic-Chiesa, con Kostic e Cambiaso sulle fasce e Bremer a comandare la difesa coadiuvato da Gatti e Danilo. Gilardino, senza Retegui, schiera l'attacco atipico Gudmundsson-Messias, con il ritorno a centrocampo di Malinovskyi dopo la squalifica.

