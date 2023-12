Bologna-Roma 2-0, le pagelle: Calafiori al top, Mancini resiste

Thiago Motta (all.) 8

È il suo solito Bologna, quello che sa leggere i momenti, e cioè quando è consigliabile palleggiare in attesa di trovare l’imbucata giusta e quando è opportuno attaccare o sui lati o passando dal centro. È davvero un piacere guardarlo.

Ravaglia 7,5

Preferito a Skorupski, nella prima parte è bravo sia nell’ordinario (come quando respinge un pallone calciato da lontano da Llorente) che nello straordinario (come quando devia in angolo un colpo di testa di Belotti). Nel secondo tempo compie un miracolo ancora sul Gallo, che gli si era presentato davanti da solo.

Posch 7

Fa partire l’azione che porta al gol di Moro, non sbaglia niente sul lato di sua competenza e quando sale diventa un’insidia per quelli della Roma. È in grande crescita.

Beukema 6,5

Se la vede a volte con Belotti e a volte con El Shaarawy, vive qualche ansia ma tutto sommato se la cava senza danni. Ammonito, Thiago Motta lo sostituisce dopo 12 minuti del secondo tempo con Lucumi dopo che aveva già rischiato il secondo giallo.

Lucumi (12' st) 7

Entra in campo e subito fa vedere la sua grande personalità anche nei confronti dei suoi compagni di squadra. Riabbraccia il Bologna dopo aver attraversato in panchina la partita di Salerno.

Calafiori 7,5

Una forza della natura contro la squadra dove è cresciuto: di testa, di piede, quando attacca, sì, qualunque cosa faccia la fa bene. Confeziona un’altra grande prestazione.

Kristiansen 6,5

Soffre Kristensen quando lo punta, sa essere di contro un buon punto di riferimento per i compagni nella fase di possesso palla. Meglio nella seconda parte, soprattutto quando può accompagnare l’azione dei compagni.

Lykogiannis (30' st) 6

Entra bene.

Ferguson 7

Come al solito non si ferma mai, corre e rincorre, difende e fa ripartire l’azione, nonostante continui a non essere del tutto a posto sul piano fisico. Mette in mezzo il pallone avvelenato del 2-0 in compartecipazione tra Ndoye e Kristensen.

Fabbian (42' st) sv

Sette minuti e un applauso.

Freuler 7,5

Una sicurezza là in mezzo: anche se non è un centrale classico davanti alla difesa (alla Schouten, tanto per capirci) fa avvertire la sua presenza in tutte e due le fasi del gioco. Averne di centrocampisti di questo spessore.

Moro 7,5

È un altro rispetto a un mese fa, avendo ritrovato condizione fisica e di conseguenza una buona autostima. Firma un gol molto bello, chiudendo un’azione molto bella. Anche nella seconda parte canta e porta la croce, evidenziando di essere un centrocampista completo quando sta bene fisicamente.

Aebischer (30' st) sv

Fa la solita legna.

Ndoye 7,5

Quando ti punta fai fatica a prenderlo, regala l’assist per la rete di Moro. Non ha il gol addosso? Avesse anche quello sarebbe un lusso per il Bologna. Si butta sul pallone di Ferguson per il 2-0 ma per ultimo lo tocca Kristensen.

Zirkzee 8,5

Marcato com’è dai difensori della Roma fa fatica a trovare un pertugio dentro il quale infilarsi, ma da “numero dieci” qualche giocata da applauso te la tira fuori ugualmente. E nella parte finale del primo tempo conquista la scena, ricevendo un’ovazione quando va a rubare palla a un avversario nell’area di rigore di Ravaglia. E non è finita qua, anche nella seconda parte si sacrifica da matti quando la Roma fabbrica gli ultimi assalti nel tentativo di poter rivedere la luce in fondo al tunnel dentro il quale si è infilata.

Saelemaekers 7

Ha il fuoco addosso dopo la partita esaltante di Salerno, più di una volta Thiago Motta lo invita a non perdere le necessarie serenità e tranquillità. Non gioca al livello di una settimana fa, ma quando ha il pallone tra i piedi per Kristensen diventa dura frenare la sua velocità.

Urbanski (42' st)sv

Pochi minuti ma buoni.