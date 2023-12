Rocchi sul caso Genoa-Juve: “Mani di Bani? Il mancato rosso a Malinovskyi unico errore”

ROMA - "Il mani di Bani in area? Si tratta di un episodio di campo e di una decisione che poteva essere gestita diversamente, ma non è un errore chiaro come invece il mancato cartellino rosso a Malinovskyi". Così Gianluca Rocchi ha commentato ai microfoni di Dazn, durante la trasmissione 'Open Var', i due episodi contestati di Genoa-Juve, anticipo del venerdì della 16ª giornata di Serie A che è finito 1-1 con coda polemica e qualche recriminazione bianconera.