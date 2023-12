Diretta Inter-Lecce ore 18.00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Inter-Lecce in diretta sul nostro sito

Inter-Lecce: orari e canali

La gara tra Inter e Lecce è in programma alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva su Sky e Dazn.

Dove vedere Inter-Lecce in diretta TV

Inter-Lecce sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky invece, sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Dove vedere Inter-Lecce in streaming

La partita Inter-Lecce sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo, Now e Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di S. Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Pavard, De Vrij, Stabile, Frattesi, Asllani, Sensi, Agoume, Klaassen, Sarr, Sanchez. Indisponibili: Cuadrado, Dumfries, L. Martinez, Dimarco. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno. Allenatore: S. Inzaghi.

La probabile formazione di D'Aversa

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Sansone, Piccoli, Banda. A disposizione: Brancolini, Samooja, Dorgu, Smajlovic, Touba, Venuti, Blin, Berisha, Faticanti, Oudin, Rafia, Listkowski, Krstovic, Strefezza. Indisponibili: Almqvist, Dermaku. Squalificati: -. Diffidati: Pongracic, Dorgu, Rafia. Allenatore: D'Aversa (squalificato, in panchina Tarozzi).

Inter-Lecce in diretta, la cronaca

L'Inter capolista, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, cerca l'allungo sulla Juve seconda, mentre il Lecce vuole allontanarsi dalla zona calda. I precedenti sorridono ai nerazzurri: in 35 confronti sono ben 26 le vittorie nerazzurre, solo 4 quelle salentine. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due pilastri come L. Martinez e Dimarco, mentre lo squalificato D'Aversa (in panchina Tarozzi), conferma Piccoli al centro dell'attacco.

