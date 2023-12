La Fiorentina torna quarta: battuto il Torino 1-0, decide Ranieri

FIRENZE - Vittoria pesantissima per la Fiorentina che, in attesa del Bologna, ritorna al 4° posto Champions . Per battere il Torino serve un colpo di testa di Ranieri all'82': Italiano vola a 33 punti, Juric resta a quota 24.

Classifica Serie A

Terracciano decisivo, Ikonè si divora il vantaggio

Al 10' Torino pericoloso, con Pellegri che servito sulla sinistra da Lazaro, di tacco tenta l'assist spettacolare ma Duncan evita il peggio ed interrompe l'azione degli avversari. La Fiorentina cerca di alzare i ritmi ma non punge e così al 23' sono ancora i granata a rendersi pericolosi. Terracciano infatti, sbaglia completamente il rinvio e Zapata prova ad approfittarne, ma il colombiano a porta vuota da fuori, calcia a lato. L'arbitro però ferma tutto per la posizione irregolare dell'ex Atalanta. Al 25' prima vera palla gol del match: il Torino batte una punizione dalla tre quarti di destra con Ricci, Zapata svetta in area, ma Terracciano con un gran rilfesso spedisce la sfera in corner. Passano dieci giri di lancette e il Toro ha ancora un'altra chance con Lazaro, ma l'estremo difensore viola è bravo a salvare tutto in tuffo. Nel finale brividi per i granata: retropassaggio sbagliato di Tameze che serv Ikonè, con Milinkovic-Savic che però riesce a chiudere lo specchio al calciatore della Fiorentina, che pure era in posizione un po’ defilata. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Decide il colpo di testa Ranieri all'82

Nella ripresa è un'altra Fiorentina, più intraprendente rispetto alla prima frazione di gioco, tanto che al 54' Bonaventura chiede un rigore per fallo di mano di Ricci, vanificato però da un precedente fuorigioco. Le occasioni latitano e i due allenatori provano a smuovere la situazione con due cambi a testa tra il 62' e il 65': nel Torino entrano Sanabria e Linetty per Pellegri e Ricci, mentre i viola inseriscono Nzola e Mandragora per Beltran e Arthur. I ritmi della gara si abbassano, ma all'82' la Fiorentina la sblocca: è Ranieri appostato sul secondo palo ad insaccare di testa il cross dalla destra di Kayode per il gol che vale l'1-0. Pochi minuti dopo il neo entrato Sottil ha la palla giusta a centro area per chiudere la gara, ma spara altissimo. Nei 5' di recupero c'è tempo per un altro cross di Kayode per la testa di Nzola, anticipato provvidenzialmente dalla testa di Buongiorno. La Viola, poi, chiude in dieci uomini visto l'infortunio muscolare di Sottil che arriva dopo i cinque cambi effettuati da Italiano. Resta solo il tempo per un debole piatto di Vojvoda che Terracciano blocca senza nessun problema.