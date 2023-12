Genoa-Inter, fumogeni e 'nebbia' a Marassi: partita interrotta per 7'

Genoa-Inter: cronaca 'live', statistiche e tabellino

Fumogeni a Marassi, Genoa-Inter interrotta per 7'

Intorno al 15' infatti i tifosi genoani, durante la sciarpata messa in scena per celebrare un 2023 di rinascita per i rossoblù tornati in Serie A, hanno acceso diversi fumogeni e ben presto si è formata una sorta di nebbia che ha ridotto la visibilità in campo. Il direttore di gara è stato così costretto a un momentaneo stop per aspettare che il fumo si diradasse e la gara è ripresa verso il 22' dopo sette lunghi minuti, utilizzati dai tecnici per dare ulteriori indicazioni ai loro calciatori.