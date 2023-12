Verona-Salernitana 0-1 a Inzaghi basta la rete di Tchaouna

Classifica Serie A

Montipò stoppa la Salernitana

La gara comincia subito con una brutta notizia per la Salernitana, visto l'infortunio di Pirola al 4': Inzaghi lo sostituisce con Gyomber. La prima occasione della gara arriva al 13' ed è di marca granata con il tiro di Mazzocchi dal limite dell'area che esce di pochissimo. Al 19' è ancora Salernitana con Tchaouna che, tutto solo a centro area, non inquadra la porta su un ghiotto cross di Candreva. Gli ospiti fanno la partita e al 34' sprecano una possibile occasione con Candreva, servito in area da Kastanos, che non controlla il pallone. Poco dopo si fa vedere il Verona con una percussione di Ngonge che entra in area e va a terra dopo un contrasto: per Mariani non solo non è rigore, ma è anche simulazione dell'attaccante che viene ammonito. Al 41' Salernitana vicina al gol con un tiro di Simy da posizione defilata su cui Montipò, che mette in corner, è superlativo. Il portiere del Verona, subito dopo, è ancora miracoloso su un colpo di testa di Kastanos da distanza ravvicinata. L'occasione per il Verona arriva nel recupero con Suslov che liscia una sponda di Djuric a pochi passi da Costil.

Decide Tchaouna nella ripresa

Pronti-via e la Salernitana centra il vantaggio: è Tchaouna a siglare il gol dello 0-1 dopo una bella cavalcata arrivata fino al limite dell'area e un tiro angolato su cui Montipò non può arrivare. Il Verona dapprima fatica a trovare una reazione, poi al 20' ha l'occasionissima per il pareggio: Terracciano va al cross per Djuric il quale, con una bella sponda, serve Ngonge che tenta l'acrobazia con il pallone che termina a lato non di molto. La gara resta viva, col Verona che cerca di alzare il baricentro, senza trovare gli spazi giusti (complici anche alcuni errori individuali), mentre la Salernitana non si limita a difendere ma cerca di trovare il varco per allungare senza sbilanciarsi. Al 35' il tentativo è di Suslov, conclusione dalla distanza con il pallone che termina altissimo. Al 4' di recupero l'occasione buona capita a Cabal che devia sottoporta su calcio d'angolo: sulla linea salva tutto Coulibaly. Proprio quest'ultimo, sull'altro fronte, ha l'occasione di allestire il raddoppio ma, lanciato in contropiede, non riesce a servire Candreva, fermato dal ritorno proprio di Cabal.