Salernitana-Juve ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Salernitana-Juve, l'orario

Salernitana-Juventus andrà in scena alle ore 18.00 allo "Stadio Arechi" di Salerno, in una sorta di "replay" del confronto registrato in Coppa Italia nella serata di giovedì 4 gennaio.

Dove vedere Salernitana-Juve in diretta tv

Salernitana-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la cui applicazione é disponibile su ogni comune smart tv e nell'apposita sezione nella Home di tutti i clienti SkyQ. L'app di DAZN é fruibile anche tramite dispositivi mobili quali Ps4, Xbox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Dove vedere Salernitana-Juve in streaming

Il match Salernitana-Juve sarà visibile in diretta streaming su DAZN, con l'omonima app online su pc, smartphone e tablet. Segui la webcronaca testuale della partita live sul nostro sito dalle ore 18.

La probabile formazione di Inzaghi

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Maggiore, Legowski; Tchaouna, Martegani, Candreva; Simy. All. F. Inzaghi.

A disposizione: Fiorillo, Ochoa, Bronn, Lovato, Sambia, Sfait, Botheim, Ikwuemesi, Stewart.

La probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. M. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Nonge, Miretti, Iling-Junior, Milik.

Salernitana-Juve, la cronaca

Secondo confronto diretto nel giro di pochi giorni per Salernitana e Juventus, protagoniste in Coppa Italia giovedì scorso allo "Stadium" e oggi chiamate a ripetersi nel catino dell'"Arechi". Nonostante l'illusorio vantaggio granata, figlio di una clamorosa topica di Federico Gatti, Maggiore e compagni sono stati letteralmente asfaltati negli ottavi della competizione tricolore, con la squadra di Allegri brava a mettere in vetrina tutte le sue qualità.

Spazio all'estro di Kenan Yildiz anche in campionato, complice l'infortunio patito da Federico Chiesa alla vigilia. Il numero 7 della Vecchia Signora ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio operato, ma i primi esami strumentali hanno fortunatamente escluso lesioni. Squalificato Locatelli, chance per Nicolussi Caviglia. La Juve deve rispondere alla vittoria da brividi dell'Inter, per non aprire una nuova fuga nerazzurra.