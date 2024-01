Inter-Verona e un mare di polemiche che vede protagonista nuovamente l'operato del Var. Negli ultimi cinque minuti della sfida di San Siro è successo di tutto ma l'errore commesso da Fabbri e da Nasca è davvero da matita rossa. La gomitata, seppure non violenta, rifilata da Bastoni a Duda in occasione della rete del vantaggio di Frattesi non può passare inosservata. Il gol sarebbe stato da annullare e se il primo errore è di Fabbri come fa il Var, e quindi Nasca, a non intervenire?