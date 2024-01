Cambiaso, che frecciata all'Inter! C'entra il rigore di Rodri in finale

La lotta Scudetto tra Juventus ed Inter prosegue anche all'esterno del terreno di gioco, a suon di battute e frecciate social. Hanno subito alzato un polverone il sorriso e le parole di Andrea Cambiaso , esterno della formazione di Allegri , nel corso di un video pubblicato su Instagram dalla Vecchia Signora, impegnata nella collaborazione con EA Sports per il Team of the Year ( TOTY ).

Cambiaso fa arrabbiare i tifosi dell'Inter: la frecciata del giocatore della Juve

Andrea Cambiaso, assente in occasione dell'ultima partita dei bianconeri a Salerno, é stato protagonista di uno dei contenuti social pubblicati su Instagram in queste ore dalla Juventus. Insieme a Gleison Bremer, ha scelto la sua top 11 del 2023, seguendo le indicazioni fornite dalla EA Sports per il TOTY, che verrà rivelato successivamente sul gioco FC24.

A centrocampo, Cambiaso, ha scelto Rodri del Manchester City "per il gol in finale di Champions", con chiaro riferimento alla sconfitta dell'Inter di Simone Inzaghi. Vicino al regista dei Citizens, un fuoriclasse come Bellingham e il compagno di squadra Federico Chiesa, "altrimenti non mi passa la palla". Sottolineatura che ha fatto sorridere più di un tifoso bianconero.

Squadra dell'anno EA Sports: le formazioni scelte da Bremer e Cambiaso

Questi i migliori undici del 2023 secondo Gleison Bremer e Andrea Cambiaso, che hanno selezionato le rispettive formazioni pescando dai calciatori nominati dalla EA Sports per il TOTY dell'ultimo anno solare.

BREMER: Alisson; Bremer, Van Dijk, Theo Hernandez, Alexander-Arnold; Rodri, Rabiot, De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Haaland, Vinicius Jr.

CAMBIASO: Szczesny; Kim, Van Dijk, Theo Hernandez, Alexander-Arnold; Bellingham, Chiesa, Rodri; Mbappé, Vinicius, Messi.