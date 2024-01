I settori giovanili più redditizi del decennio in Serie A: Roma nella top 3

Il CIES (Centro Internazionale di Studi Sportivi) nel suo ultimo studio ha presentato i 100 club con il settore giovanile più redditizio al mondo in termini di ricavi generati negli ultimi dieci anni dal trasferimento di giocatori che vi hanno trascorso almeno tre stagioni di età compresa tra i 15 e i 21 anni. I portoghesi del Benfica sono nettamente in testa con 516 milioni di euro, due terzi dei quali incassati negli ultimi cinque anni. Completano il podio Ajax (376 milioni di euro) e Lione (370 milioni di euro). E in Serie A? Vediamo la classifica.