Monza-Inter 1-5: Inzaghi va in fuga, +5 sulla Juve

L'Inter fa la manita al Monza e anche alla Juve: 5-1 e +5 in classifica sui bianconeri in attesa della sfida di martedì sera tra la squadra di Allegri e il Sassuolo. Una doppietta di Lautaro Martinez, sempre più capocannoniere a quota 18 gol in campionato, un'altra di Calhanoglu e la firma finale di Thuram sanciscono una vittoria in una partita in cui non c'è stata storia. L'Inter certifica con una bella prova di forza il titolo di Campione d'Inverno e inizia il girone di ritorno con un bel segnale al campionato. Inzaghi sale a quota 51 punti e continua a correre. Miglior attacco e miglior difesa del campionato. Il tecnico voleva fortemente questa vittoria prima di tuffarsi sulla Supercoppa in Arabia Saudita.