Fiorentina-Udinese 2-2: solo un pari, ma Italiano resta in zona Champions

FIRENZE - Dopo il Bologna, sconfitto a Cagliari, frena anche la Fiorentina nella corsa a un posto in Champions League. Solo un pareggio per i viola di Italiano tra le mura amiche del 'Franchi' contro l'Udinese (2-2), che nel match valido per la 20ª giornata di Serie A (la prima di ritorno) va due volte in vantaggio con Lovric e Thauvin ma viene ripreso prima da Beltran e poi da Nzola su rigore. Il punto consente comunque ai toscani di restare al quarto posto, a +1 sulla Lazio, vittoriosa all'Olimpico contro il Lecce, mentre i friulani sono ora appaiati al Cagliari a +1 sulla zona retrocessione.