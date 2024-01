Calendario Serie A, partite rinviate per la Supercoppa: date e orari dei recuperi

Il nuovo format della Supercoppa italiana ha inevitabilmente sconvolto il programma della 21a giornata di Serie A. Rinviate le partite che avrebbero visto protagoniste Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, in scena a Riyad per semifinali e finale del torneo tricolore. Entriamo nel dettaglio di date e orari dei recuperi, utili anche per gli appasionati di fantacalcio.