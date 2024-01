Juve-Inter, la psicosi dell’asterisco

Dalla Treccani: “Asterisco: segno grafico a forma di stelletta”. Quella stelletta l’Inter vuole trasformarla in stella, la seconda della sua storia, e come darle torto? Il fatto è che di recente i nerazzurri sono passati da un altro antipatico asterisco, ovvero una partita di ritardo nel bel mezzo della corsa al titolo, e in quell’occasione andò male-male: il recupero col Bologna, a fine aprile di due anni fa, si rivelò sportivamente tragico per via di una papera del povero Radu (il vice di Handanovic), la cui carriera è stata in parte segnata proprio dall’episodio del Dall’Ara. Il rischio della psicosi è concreto. Perché è stata la Supercoppa (vinta) a Riyad a mettere di nuovo l’Inter nella condizione di inseguitrice e la Juve, madre di tutti i cinismi calcistici, ne ha approfittato, compiendo il sorpasso con la vittoria di Lecce. Adesso a Torino sperano addirittura nell’allungo aritmetico. L’assurdo regolamento del torneo “arabo” ha poi penalizzato ulteriormente la squadra di Inzaghi, che a Calhanoglu, assente per squalifica nella trasferta di domenica sera a Firenze, ha aggiunto Barella: col giallo by Rapuano nella finale col Napoli Nicolò ha fatto cumulo e rimediato l’esclusione al Franchi. Psicosi a parte, continuo a ritenere l’Inter più forte e attrezzata della Juve; Juve che, attraverso il lavoro di Allegri, ha però acquisito una solidità impressionante, e non mi riferisco soltanto a quella difensiva. Vincere l’ha aiutata a rivincere e crescere. In questi mesi sono perfino giunto a una conclusione: i valori tecnici più elevati della squadra di Max – oltre a Szczesny, Rabiot e Vlahovic come finalizzatore – sono Cambiaso, Yildiz e Fagioli. Quest’ultimo si è però giocato in tutti i sensi la stagione e deve ringraziare la Federazione, che ha deciso di recuperarlo insieme a Tonali, se da settimane vive la stessa condizione di un calciatore alle prese con la rottura del crociato.