Lippi tra Sinner, Mazzarri e lo scudetto: "Chi vince? Ecco cosa penso"

Lippi: "Mazzarri è sulla strada giusta, sullo scudetto..."

L'ex ct campione del Mondo si è espresso così su Mazzarri: "Ha intrapreso la strada giusta per ottenere risultati positivi. C’è da lottare, ma ha tutto per ottenere il quarto posto". Sulla favorita per lo scudetto invece: "Non c’è. Vedo Inter e Juventus esattamente sullo stesso piano, domenica si affronteranno in un bel duello". Infine ha concluso commentando l'impresa di Sinner: "Ieri sono stato incollato per 4 ore dinanzi la Tv a guardare la sua rimonta. E’ stato emozionante vederlo giocare e vincere”.