Inter-Juve, arbitra Maresca. Serie A, tutte le designazioni

L'AIA ha pubblicato el designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A . Decisione importante dato che nel prossimo turno si giocherà il Derby d'Italia tra Inter e Juventus , match fondamentale in ottica scudetto. Il match è stato affidato a Maresca , con Carbone e Giallatini come assistenti. Doveri sarà il quarto uomo, mentre al Var ci saranno Irrati e Di Paolo .

Serie A, non solo derby d'Italia: tutte le designazioni

Per quanto riguardano le altre designazioni, Roma Cagliari è stata affidata a Marcenaro, con Valeriani e Pagliardini come assistenti. Rapuano il quarto uomo mentre in sala Var ci saranno Abisso e Aureliano. L'altro big match di giornata tra Atalanta e Lazio sarà diretto da Guida. De Meo e Capaldo saranno gli assistenti, mentre Ayroldi sarà il quarto uomo. La sfida del Napoli contro il Verona è stata affidata a Piccinini, mentre quella del Milan contro il Frosinone sarà arbitratta da Pairetto. A Sacchi Bologna-Sassuolo, con Giua a Lecce-Fiorentina e Feliciani per Empoli-Genoa. Pronter arbitrerà Udinese-Monza. Per concludere, Torino-Salernitana sarà diretta da Chiffi.