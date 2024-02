Frosinone-Milan, la moviola: grazie al Var, nessun problema per Pairetto

Rigori e no

Lo stesso portoghese, cinque minuti più tardi, colpisce il pallone col braccio sulla traiettoria del cross di Gelli. Giusto concedere il rigore al Frosinone, mentre i gialli estratti da Pairetto sono altrettanto corretti. Pesante quello a Reijnders (per un fallo su Seck) che era diffidato e salterà il Napoli tra sette giorni. Involontario, comunque da sanzionare, il calcio sul mento di Harroui a Pulisic. Carambola in area e doppio tocco col braccio, tra Kjaer e Giroud, nell’area rossonera: non abbastanza per fischiare un rigore. Regolare anche la posizione del francese (lo tiene in gioco Okoli), che sul cross di Adli appoggia per Gabbia verso il 2-2.

VAR: Mariani 6,5

Pochi problemi, ma è presente.