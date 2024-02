Cristian Stellini sul futuro di Conte: "C'è voglia di tornare"

Archiviata la sua esperienza sulla panchina del Tottenham, mister Cristian Stellini resta in attesa di una chiamata importante, con un occhio al futuro di Antonio Conte , più volte accostato al Milan negli ultimi mesi. L'ex vice del trainer salentino, infatti, non ha escluso un possibile ritorno in Italia , tra idee e progetti dell'allenatore che ha reso grandi Juventus ed Inter.

Stellini sul futuro di Conte: "Dipende dal progetto, ma c'è voglia di tornare"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Cusano Italia TV, durante il talk "Cose di Calcio", Cristian Stellini è tornato a parlare del suo amico e collega Antonio Conte, con cui ha collaborato al timone di Inter e Tottenham. Nel futuro, sicuramente una big del calcio europeo: "Dipende dal progetto che gli verrà proposto, è quello che sta attendendo, trovare un progetto che lo stimoli come è successo già in passato. Poi su quale squadra scelga possono essere tutte o nessuna, stiamo parlando di un allenatore di altissimo livello quindi qualsiasi squadra può essere adatta".

Nuova avventura accanto ad Antonio Conte? Stellini non si sbilancia: "Queste decisioni spettano al 100% al mister, quindi non mi permetto di andare oltre, posso dire solo che c’è voglia di tornare. Parliamo di un grande allenatore, il suo segreto è un po’ legato alla sua figura. Spende veramente il 110% e gli ambienti in cui ha lavorato sono trascinati da questa sua capacità di far capire quanto sia importante il lavoro".