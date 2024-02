Cagliari-Lazio, ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Cagliari-Lazio, la cronaca

ll Cagliari ospita la Lazio. I sardi hanno finora totalizzato 4 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte mentre i capitolini hanno 10 successi, 4 pareggi e 8 ko. Il Cagliari non batte la Lazio in casa da 11 anni: l'ultima affermazione dei padroni di casa risale al 19 maggio 2013. In quell'occasione la squadra guidata da Ivo Pulga sconfisse 1-0 i biancocelesti di Vladimir Petkovic con una rete nella ripresa di Daniele Dessena. Da allora, la Lazio a Cagliari ha ottenuto 6 vittorie e 2 pareggi in 8 gare. Il Cagliari è reduce dalla sconfitta per 4-0 all'Olimpico contro la Roma, la Lazio da quella per 3-1 a Bergamo contro l'Atalanta.