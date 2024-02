Diretta Milan-Napoli 0-0: segui LIVE la partita di oggi

Milan-Napoli a San Siro è una sfida con una posta in palio molto alta. Pioli si gioca le ultime residue chance di poter inserirsi in una corsa scudetto che ormai sembra una questione tra Inter e Juve, ma anche di blindare un posto in Champions. Mazzarri deve restare nel gruppone in corsa per il quarto posto. Le avversarie per la corsa Champions hanno vinto tutte, tranne la Roma. Il Milan, forte di quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque uscite, parte con i favori del pronostico.