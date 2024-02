Scalvini segna... senza scarpa: ma il VAR annulla

Scalvini come Elkjaer. Ma il VAR annula

Sul risultato di 1-2, infatti, Scalvini è rimasto senza la scarpa sinistra mentre seguiva l'azione dei compagni nell'area di rigorie degli avversari. Il difensore, poi, l'ha tenuta in mano fino all momento in cui ha spinto la palla in rete. Un po' come fece Elkjaer del Verona nel match contro la Juventus nella stagione 1984/85 (in quel caso fu un'azione personale, qui un tap-in). Purtroppo per l'Atalanta però, il VAR ha annullato la rete per un fuorigioco millimetrico.