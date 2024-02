Recuperi Serie A, partite rinviate per la Supercoppa: date e orari

Sono state quattro le partite rinviate a gennaio per la Supercoppa Italia. Con Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina impegnate a Riyad per il torneo vinto poi dai nerazzurri, la Lega di Serie A aveva posticipato le sfide al mese di febbraio. I recuperi si avvicinano.

Serie A, tutte le date dei recuperi

Si comincia mercoledì, nel giorno di San Valentino: alle ore 19 in campo Bologna-Fiorentina, due squadre in lotta per il medesimo obiettivo, ovvero quello di conquistare un posto in Champions League. Questi gli altri recuperi: Torino-Lazio giovedì 22 alle 20.45, mentre le ultime due, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta, sono in programma mercoledì 28 febbraio. La prima alle ore 18 e la seconda alle 20.45.