Partite calcio Serie A, come funziona lo scudo anti pirateria: le possibili sanzioni

Scudo anti pirateria, le possibili sanzioni

Nel giro di mezz'ora dall'inizio dell'evento, il sito illegale è bloccato. Ma chi viene scoperto a usarlo in quali sanzioni può incorrere? Coloro che comprano i programmi "pezzotti" che forniscono i vari link di streaming illegale, verranno multati. Per la legge sulk diritto d'autore rischia una sanzione che parte da 154 euro fino a 5mila in caso di recidiva. L'utnte inoltre dovrà comprare un'inserzione su un quotidiano nazionale per rendere pubblico il provvedimento contro di lui. Infine, i dispositivi da cui sono stati guardati siti di streaming illegale saranno sequestrati.