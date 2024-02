'Open Var', c'è una novità: non bisognerà più aspettare una settimana

ROMA - Dalla 'differita' alla 'diretta', un grande passo quello che sta per compiere 'Open Var' . Mentre finora, attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees , durante il programma 'Sunday Night Square' su Dazn venivano approfonditi gli episodi arbitrali della giornata precedente di Serie A, a partire dalla 25ª giornata invece le decisioni salienti del weekend calcistico in corso verranno approfondite, in diretta, ogni domenica sera .

'Open Var', arriva una novità

Le immagini saranno analizzate e commentate da un rappresentante Aia presente in studio e dagli specialisti di Dazn già a partire da questa giornata. Il nuovo "spazio formativo e informativo Figc-Aia dedicato al mondo arbitrale all'interno del format esclusivo Open Air di Dazn", sottolinea la Federcalcio è "in linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente". "Con il girone di ritorno la partnership siglata tra Figc, Aia e Dazn, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l'obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza".

Da Torino-Lecce a Frosinone-Roma

Si parte con la partita Torino-Lecce di oggi (16 febbraio) fino a Frosinone-Roma, partita delle 18 di domenica (18 febbraio). "La Figc crede molto in questo progetto e i risultati confermano il grande interesse e il coinvolgimento positivo del pubblico e degli addetti ai lavori", dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "La strada è quella giusta. Siamo quindi lieti di proseguire ed ampliare questo progetto per aprire sempre di più il mondo arbitrale a tutti gli appassionati di calcio", afferma il presidente dell'Aia, Carlo Pacifici. "I numeri importanti di Open Var non fanno altro che confermare l'interesse degli appassionati di calcio e il valore di un format come questo, nato per diffondere una conoscenza approfondita di un aspetto fondamentale del calcio che appassiona tutti", commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.