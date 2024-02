Rocchi e il gol di Acerbi in Roma-Inter: "C'è contatto con Thuram, ma..."

Ad una settimana dall'episodio che ha sbloccato la sfida tra Roma ed Inter, il designatore dell'AIA Gianluca Rocchi ha detto la sua sull'interpretazione dell'arbitro Marco Guida, in occasione del gol realizzato da Francesco Acerbi su azione da calcio d'angolo. Sotto esame, in tale circostanza, la presunta carica di Marcus Thuram ai danni di Rui Patricio, con il centravanti ex Borussia M'Gladbach in evidente fuorigioco. Il contatto con il portiere giallorosso, però, non è stato giudicato falloso, così come non è stata ritenuta attiva la posizione di off-side del calciatore di Simone Inzaghi.