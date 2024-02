Sassuolo-Empoli 2-3: Bastoni decisivo in pieno recupero

REGGIO EMILIA - Gol, emozioni e spettacolo nella sfida tra Sassuolo ed Empoli, anticipo del sabato della 26esima giornata di campionato. Gli uomini di Nicola si impongono 3-2 nel recupero, facendo un importante passo in avanti verso la salvezza e mettendo in grossi guai il Sassuolo. Gli uomini di Dionisi restano a quota 20, a pari merito con il Verona e a più uno sul Cagliari. L'Empoli si porta invece a quota 25.

Bastoni decisivo

Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Luperto, abile a sfruttare un assist di Marin. Ad inizio ripresa i padroni di casa trovano il pareggio, grazie ad un calcio di rigore trasformato con freddezza da Pinamonti. Nicola inserisce Niang per Cerri e sette minuti dopo, l'ex milanista realizza (sempre dagli undici metri) il gol del 2-1. Al 77' arriva il gol del 2-2 grazie a Ferrari, che di testa svetta su un cross di Bajrami. In pieno recupero l'Empoli torna avanti: punizione di Marin e stacco di testa di Bastoni, che segna la rete del definitivo 3-2.

