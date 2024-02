Milan-Atalanta ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Milan-Atalanta, la cronaca

L'inizio di 2024 spettacolare del Milan, che gli ha permesso di tornare a -1 dalla Juve seconda, è stato bruscamente interrotto dalla sconfitta esterna contro il Monza. 4-2 arrivato nel momento peggiore per i rossoneri impegnati nello scontro diretto per la zona Champions con l'Atalanta. Tutt'altro periodo per la squadra di Gasperini che viene da sei vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia: l'ultima sconfitta risale al 23 dicembre contro il Bologna.