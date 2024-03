Inter-Genoa diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Inter-Genoa è il Monday Night della 27esima giornata del campionato di Serie A . La squadra di Simone Inzaghi ospita la formazione allenata da Alberto Gilardino allo "Stadio Giuseppe Meazza" in San Siro. Ghiotta occasione per i nerazzurri, che possono ulteriormente allungare sulla Juventus di Allegri, sconfitta a Napoli nella serata di ieri .

Inter-Genoa, l'orario

Inter-Genoa andrà in scena a San Siro alle ore 20.45, in occasione della 27esima giornata del campionato di Serie A.

Dove vedere Inter-Genoa in diretta tv

La sfida Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta tv sui canali 202 e 251 di Sky e live su DAZN. I due broadcaster, come da accordi con la Lega Serie A, renderanno visibile la partita in co-esclusiva, a partire dalle ore 20.45. L'app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione di SkyQ e su dispositivi quali Ps4 e XBox.

Dove vedere Inter-Genoa in streaming

Sarà possibile assistere ad Inter-Genoa live in streaming su Sky Go, NOW Tv e DAZN. Le rispettive applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta all'interno della piattaforma, vi basterà selezionare la finestra dedicata all'evento di riferimento.