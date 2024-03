La Fifa ha deciso ufficialmente: "Ecco chi andrà al Mondiale per club"

Mondiale per Club: Inter qualificata, quale altra italiana parteciperà

La Fifa ha fatto chiarezza sulla situazione di diverse Federazioni, tra queste anche quella italiana: "La Juventus Fc si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 se Napoli e Lazio non riusciranno a progredire in Europa questo mese“. I bianconeri attualmente sono a quota 47, mentre la squadra di Calzona è a 42 con la Lazio a 35 che dovrebbe arrivare in finale per diventare la seconda squadra qualificata al Mondiale per Club.