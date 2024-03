Bologna-Inter ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Bologna-Inter, la cronaca

Al Dall'Ara si affrontano le squadre più in forma del campionato, reduci da ben cinque vittorie nelle ultime cinque partite. Il Bologna cercherà di consolidare il fattore casalingo per tentare di frenare la corsa dell'Inter, in modo da consolidare il quarto posto in classifica. I nerazzurri, invece, vogliono alimentare il vantaggio sulla Juventus per avvicinarsi quanto prima alla vittoria dello scudetto.