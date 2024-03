Juventus-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Juventus-Atalanta, l'orario

Juventus-Atalanta, una delle partite più attese della 28esima giornata di Serie A, andrà in scena oggi alle 18.

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta tv

La sfida Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, così come nell'apposita sezione della Home di SkyQ, senza dimenticare dispositivi come PlayStation e XBox.

Dove vedere Juventus-Atalanta in streaming

Juventus-Atalanta sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e facilmente accessibile attraverso un semplice login, previo abbonamento.