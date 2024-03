Lecce-Verona 0-1: Folorunsho decisivo, Henry infuriato ed espulso

LECCE - Il lunch match della 28ª giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Verona in casa del Lecce per 1-0. Al Via del Mare è decisivo Folorunsho , che sblocca con un tiro da fuori al 17'. Tre punti importantissimi per Baroni , che esce dalla zona retrocessione portandosi a quota 26 punti, mentre perde un'occasione D'Aversa che resta a quota 25 punti.

Folorunsho sblocca la sfida

Approccio aggressivo del Verona, che si lancia in avanti fin dai primi minuti di gioco. La maggior pressione rispetto ai padroni di casa premia gli ospiti, che riescono a sbloccare il match al 17' con Folorunsho: tiro dell'attaccante gialloblù dal limite delll'area, deviazione sfortunata di Baschirotto che inganna Falcone. Cresce con il passare dei minuti il Lecce, arrivando ad un passo dal pareggio al 31' con la traversa di Almqvist. Altre occasioni per i giallorossi nel finale del primo tempo, ma Montipò risponde presente e mantiene il vantaggio per i suoi al rientro negli spogliatoio.

Caos nel finale: Henry impazzisce

Ripresa senza particolari occasioni, con il Verona che difende il gol di vantaggio e il Lecce che non riesce a trovare il gol del pareggio. Si chiude dunque sull'1-0 la sfida al Via del Mare, con un finale incandescente. Nei minuti di recupero cresce la tensione tra Pongracic e Henry, con quest'ultimo che va a cercare l'avversario al triplice fischio facendo scattare una rissa. L'attaccante del Verona viene espulso dopo la fine della partita, insieme al tecnico D'Aversa per proteste. Tutto questo sotto i duri fischi del Via del Mare per la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.