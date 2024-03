Lazio-Udinese ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Lazio-Udinese, la cronaca

Lazio e Udinese sono alla disperata ricerca di punti. La squadra di Sarri ha perso terreno in campionato, considerate le tre sconfitte nelle ultime quattro partite rimediate contro Bologna, Fiorentina e Milan, allontanandola dalla zona Europa. Non se la passano bene neanche i friuliani, i quali hanno conquistato 7 punti in 9 partite, avvicinandosi pericolosamente al terzultimo posto, al momento condiviso col Frosinone a quota 24 punti. Si prevede una sfida molto intensa all'Olimpico, con le due formazioni che daranno il massimo per conquistare l'intera posta in palio.