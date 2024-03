Inter e Napoli, dovrebbero custodirle in un museo

Se il calcio fosse semplicemente racchiuso dentro dati statistici, significherebbe volerlo svuotare da qualsiasi espressione artistica: e però, prima ancora che l’algoritmo finisse in un pallone, e dai suoi rimbalzi ne venisse sballottato, c’è stato un tempo che rimane a ricordarci ch’è esistita (per fortuna) una Grande Bellezza. Se volessimo riprodurre le emozioni nell’aridità semplificativa dei matematici dei trionfi, Rinus Michels, tanto per volare bassi, resterebbe dentro confini clamorosamente asfissianti - una Coppa dei Campioni, una “sola”, ja; un Europeo, uno “solo”, ja; e vabbè, anche quattro titoli olandesi e una Liga e varie coppe - che rappresenterebbero un insopportabile limite alla sua immensità, al potere travolgente di quell’epoca, al valore solenne di quegli spettacoli, diventati materia per studiosi. Ma per fortuna, vale ieri e varrà domani, gli effetti di quella rivoluzione, la sua sontuosa e plastica espressione, restano nell’immortalità, scolpiti per i posteri.



I paragoni sono sempre scomodi, talvolta ingenerosi e spesso improponibili perché scatenano confronti tra mondi troppo distanti tra loro, ma l’Inter e il Napoli, protagoniste della stessa impresa ad un anno di distanza, possono prestarsi a questo giochino dell’anima. E però, mettendo Inter e Napoli allo specchio, bisogna andare a guardarle nei loro occhi che, come se fossero due Gioconde, sembrano osservarvi dritto nei vostri. In questo Museo d’Arte che appartiene ad entrambe, in cui non deve far assolutamente velo alcun accostamento affettivo, le diversità sono evidenti e le affinità pure; e le ideologie - la difesa a tre ed il tridente - rientrano nella Filosofia degli scultori di capolavori che restano.