Atalanta-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Atalanta-Fiorentina, la cronaca

Due giorni di riposo e poi di nuovo in campo Atalanta e Fiorentina dopo i successi europei. La squadra di Gasperini in campionato insegue la Champions League. Al momento è sesta a 47 punti e non vince da cinque partite. L'ultimo successo il 17 febbraio contro il Sassuolo. La Fiorentina insegue i nerazzurri a 43 punti. Anche la formazione di Italiano, reduce da due pari di fila, vuole un posto in Europa.