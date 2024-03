Napoli, Calzona può sperare

Un pareggio che non serve a nessuno. Né all'Inter che non è riuscita a togliersi di bocca l'amaro dell'eliminazione in Champions (ieri l'Atletico è stato battuto nettamente in casa dal Barcellona 3-0). Né al Napoli che resta a sei punti dal quinto posto occupato dalla Roma di De Rossi ma che comunque ha evitato la nona sconfitta in ventinove partite. E può continuare a sperare. Di certo può contare su una rosa che in mezzo a mille difficoltà non ha smarrito l'orgoglio di essere campione. Il Napoli non ha voluto recitare il ruolo di vittima sacrificale. Di chi sembra predestinato alla messinscena del passaggio di consegne. Lo scudetto sarà dell'Inter, ovvio, ma la squadra di Calzona non ha contribuito ad avvicinare la matematica. Non c'è granché da illudersi. Non si è visto nulla di nuovo. Né potremo vederlo nelle nove partite da qui alla fine del campionato. Ma almeno non c'è stata la resa. E non è poco. Il Napoli è al terzo allenatore. È evidente che non si tratta di un problema tattico né tantomeno tecnico. Ha smarrito la direzione ma l'impegno in campo né l'orgoglio dei campioni sono mai venuti meno: né con Garcia né con Mazzarri né con Calzona. È un club in cui oggi non si avverte il senso d'appartenenza che è l'equivalente calcistico della fede: sposta le montagne.