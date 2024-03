Caso Acerbi, la Procura acquisisce gli audio tra arbitro e Var dopo Inter-Napoli

Juan Jesus-Acerbi: comunicazioni radio arbitro-Var al vaglio della Procura Figc

Nel pomeriggio di ieri era stato Acerbi a riaprire la questione: "Frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite". Dichiarazioni subito smentite dal diretto interessato: "Acerbi mi ha detto 'vai via nero, sei solo un ne*ro' - aveva spiegato Juan Jesus su Instagram - In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: 'Per me negro è un insulto come un altro. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista". Se il giudice sportivo ha evitato di pronunciarsi sulla questione, sarà la Figc a portare chiarezza una volta per tutte.