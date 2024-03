Figc, approvata la riforma economica del calcio. Cosa cambia per la Serie A

Il piano di riforma economico finanziario del calcio italiano, la famosa “dieta economica” per contrastare i debiti del pallone da qui al 2030 voluta dal presidente della Figc Gravina, è passato con voto positivo in consiglio federale di tutte le componenti tranne la Lega Serie B, che si è astenuta dopo la lettera di protesta di Balata nei confronti dello stesso Gravina. Dopo settimane di confronti e fratture con i club del massimo campionato, la Serie A ha deciso infine di non votare contro nonostante alcune posizioni contrastanti dei presidenti: per i 20 club principali varranno le regole Uefa (solvibilità riguardo le posizioni debitorie scadute, stabilità con requisiti di pareggio di bilancio e miglioramento della patrimonializzazione e controllo dei costi), anche per quelli che non partecipano alle coppe, mentre i criteri ammissivi (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e costo del lavoro allargato) saranno validi solamente per le società della Serie B e della Serie C.