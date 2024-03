Buffon sul razzismo: "Si può anche sbagliare, ma in buona fede"

Cosa ha detto Buffon sul razzismo?

"Lo stadio viene un po’ considerato un porto franco in cui ognuno può sfogare le proprie frustrazioni, il che è molto particolare. Il percorso per battere il razzismo è lungo ma è partito da parecchio tempo e qualche risultato positivo si è visto. Ogni tanto si ricade in qualche errore e polemica. L’importante è che se si sbaglia lo si faccia in buona fede e senza voler realmente ferire qualcuno perché a quel punto sarebbe molto grave".

La previsione di Buffon sugli Europei

Buffon ha parlato anche dei prossimi Europei e del gruppo azzurro: "Sono ragazzi serissimi, affidabili, umili, devo dire che sono veramente contento di poter fare questo Europeo insieme a loro. A prescindere dal risultato finale, ho la certezza che con un ct così e dei ragazzi così brutte figure non ne faremo. La Nazionale è in ottime mani, poi è chiaro che nel calcio può succedere di tutto".