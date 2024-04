Lecce-Roma ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La Roma fa visita al Lecce per proseguire la sua corsa verso la zona Champions League. Gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A.

Lecce-Roma, l'orario

La partita tra Lecce e Roma si giocherà allo stadio Via del Mare con calcio d'inizio alle ore 18.

Dove vedere Lecce-Roma in diretta tv

La gara Lecce-Roma sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Lecce-Roma in streaming

La partita Lecce-Roma sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Dazn sui vostri dispositivi smartphone, pc e tablet.

La probabile formazione di Gotti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey; Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Piccoli. A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Touba, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Rafia, Pierotti, Banda, Sandone.

Squalificati: -. Diffidati: Rafia, Almqvist. Indisponibili: Kaba. Allenatore: Gotti.

La probabile formazione di De Rossi

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N'Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Llorente, Celik, Bove, Renato Sanches, Zalewski, Dybala, Abraham.

Squalificati: Pellegrini. Diffidati: Llorente, N'Dicka, Azmoun, Huijsen. Indisponibili: Kristense, Spinazzola, Azmoun. Allenatore: De Rossi.

Lecce-Roma, la cronaca

Reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, la Roma quinta in classifica a quota 51 punti continua a inseguire la zona Champions e per farlo sfiderà oggi il Lecce che, invece, è al tredicesimo posto a quota 28 ma non ancora al riparo dalla zona rossa in chiave salvezza.

La squadra di Gotti nell'ultimo turno ha superato la Salernitana. La Roma di De Rossi, sta vivendo un ottimo momento di forma e vorrà continuare a conquistare punti per avvicinarsi al Bologna quarto o alla Juventus, ora a 59 punti al terzo posto e reduce dal ko contro la Lazio.