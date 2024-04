Udinese-Inter ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La 31a giornata di Serie A si chiude questa sera con il match tra Udinese e Inter . I nerazzurri sono a caccia della seconda vittoria consecutiva per tornare a +14 sul Milan e per avvicinarsi alla vittoria del ventesimo scudetto .

Udinese-Inter, l'orario

La partita Udinese-Inter si giocherà al Bluenergy Stadium con calcio d'inizio alle ore 20:45. La partita sarà valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Dove vedere Udinese-Inter in diretta tv

La sfida tra Udinese e Inter sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport.

Dove vedere Udinese-Inter in streaming

Il match Udinese-Inter sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando l'applicazione di Dazn sui vostri dispositivi mobili: pc, tablet e, ovviamente, smartphone. La sfida sarà visibile anche su Sky Go e Now Tv.

La probabile formazione di Cioffi

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ferreira, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin. All.: Cioffi

A disposizione: Silvestri, Padelli, Kabasele, Tikvic, Kristensen, Ehizibue, Ebosele, Zarraga, Payero, Zemura, Success.

Indisponibili: Ebosse, Deulofeu, Brenner, Davis. Squalificati: Lucca. Diffidati: Perez, Giannetti, Ebosele, Thauvin, Success.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L.Martinez. All.: Inzaghi

A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Buchanan, Stankovic, Sensi, Asllani, Frattesi, Klaassen, Arnautovic, Sanchez.

Indisponibili: Cuadrado, De Vrij, Bastoni. Squalificati: -. Diffidati: Mkhitaryan, L.Martinez, Pavard.

Udinese-Inter, la cronaca

Dopo la vittoria con l'Empoli, l'Inter punta al bis per tornare a +14 sul Milan e proseguire la corsa verso la vittoria del ventesimo scudetto. La squadra di Inzaghi affronta una Udinese che è in piena lotta per evitare la retrocessione, con il distacco sulla zona rossa che al momento è di soltanto due punti. I friuliani non vincono tra le mura amiche dallo scorso 30 dicembre, quando si imposero sul Bologna per 3-0.