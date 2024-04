Buffon e Maldini, botta e risposta sul vecchio autografo: "Non vorrei deluderti..."

Simpatico siparietto social tra Gianluigi Buffon e Paolo Maldini , con l'ex portiere della Juventus e della nazionale italiana che ha pubblicato su Instagram una vecchia foto dello storico capitano del Milan. Una figurina autografata che ritrae un giovane Maldini, ma è "giallo" sulla firma in evidenza. Un'operazione nostalgia che ha unito tifosi juventini e supporters rossoneri nella sezione commenti.

Buffon pubblica la foto autografata di Maldini: la risposta social dell'ex Milan

Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione dell'Italia, continua a sfornare sui social reperti storici che appartengono alla sua carriera di calciatore e alla sua vita da semplice appassionato di calcio. Tra questi, anche una figurina di un giovanissimo Paolo Maldini, con autografo e dedica in evidenza. A margine, una didascalia che ha provocato sorrisi ed ironia su Instagram: "Ecco un altro tesoro trovato nel cassetto dei ricordi di casa - ha scritto Buffon -. Ora mi chiedo, Paolo, è davvero la tua firma?". Una domanda che ha spinto lo stesso Maldini a rispondere nei commenti, seppur senza risolvere l'enigma: "Caro Gigi, non vorrei deluderti, ma non sembra la mia scrittura... Però ero talmente giovane che forse l'ho modificata con il tempo. Questa volta con affetto Paolo", ha concluso il simbolo rossonero.