Torino-Juventus ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Torino-Juventus, la cronaca

Ivan Juric alla ricerca della sua prima vittoria nel derby della Mole, che può valere una buona fetta d'Europa per un Torino che crede ancora alla possibilità di centrare un piazzamento valido per la prossima Conference League. Il ko di Empoli ha frenato la corsa dei granata, interrompendo una striscia positiva che durava da quattro partite. Il confronto con i bianconeri sa di ultima chiamata per qualcosa di importante. La Juventus di Massimiliano Allegri, dal canto suo, ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Super Champions League battendo di misura la Fiorentina di Vincenzo Italiano, approfittando dei passi falsi di Bologna e Atalanta. In una settimana in cui John Elkann ha fissato gli obiettivi per il futuro, la Vecchia Signora è chiamata a rispondere in una gara particolarmente sentita dalla tifoseria, per non disperdere altri punti preziosi e avvicinare l'obiettivo finale, in attesa della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio.