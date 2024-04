Fiorentina-Genoa diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Fiorentina-Genoa, l'orario

La sfida tra Fiorentina e Genoa si disputerà oggi, lunedì 15 aprile, alle ore 18:30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv

Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Per DAZN, è possibile attivare l'app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Playstation e XBox.

Dove vedere Fiorentina-Genoa in streaming

Fiorentina-Genoa sarà visibile live in streaming su DAZN. L'applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e sono accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la diretta testuale della partita sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, M.Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikoné, Beltran, Sottil; Belotti. All.: Italiano

A disposizione: Christensen, Faraoni, Kayode, Biraghi, Milenkovic, Comuzzo, Maxime Lopez, Arthur, Mandragora, Castrovilli, Barak, Infantino, Gonzalez, Kouame.

Indisponibili: Nzola. Squalificati -. Diffidati: Milenkovic.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Messias; Gudmundsson, Retegui. All.: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Sabelli, Cittadini, Vogliacco, Thorsby, Haps, Martin, Bohinen, Ankeye, Ekuban.

Indisponibili: Malinovskyi, Matturro, Vitinha. Squalificati: -. Diffidati: Gudmundsson, Strootman.

Fiorentina-Genoa, la cronaca

In attesa dell'importante sfida di giovedì con il Vicktoria Plzen, la Fiorentina questa sera affronterà il Genoa al Franchi. Si tratta di una sfida che ha acquisto un’importanza notevole e forse inattesa alla luce dei risultati delle avversarie nella corsa all’Europa: il Torino ha pareggiato nel derby con la Juventus ed è appena due punti avanti, ma soprattutto ha pareggiato il Napoli che era cinque punti sopra la squadra viola andando ad appaiare la Lazio al settimo posto a quota 49. Tradotto: se la Fiorentina batte i rossoblù dell’ex Gilardino sale a 46 punti e si piazza a tre lunghezze dalla coppia Lazio-Napoli e da un’Europa (importante) che in campionato sembrava via via se non compromessa, sicuramente improbabile in virtù di quello 0,83 che rappresenta la media-punti dall’inizio del 2024. E allora le partite da non fallire diventano due in quattro giorni.