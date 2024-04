Cagliari-Juve ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Radunovic, Aresti, Wieteska, Zappa, Obert, Kingstone, Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Lapadula, Viola, Deiola, Oristanio, Jankto.

Indisponibili: Petagna, Pavoletti, Mancosu. Squalificati -. Diffidati: Pavoletti, Dossena, Luvumbo.

La probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Thiago Djalo, Nonge, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Weah, Iling-Junior, Yildiz, Milik.

Indisponibili: Kean, Mireti. Squalificati: Pogba, Fagioli. . Diffidati: -.

Cagliari-Juve, la cronaca

All'Unipol Domus si affrontano Cagliari e Juve per la 32a giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci dal pareggio nel derby col Torino e puntano al successo per tenere a distanza il Bologna di Thiago Motta, attualmente dietro in classifica di quattro punti. Il Cagliari è in lotta per non retrocedere, con la zona rossa della classifica che dista quattro lunghezze. La squadra di Ranieri arriva al match con la Juve in serie positiva da tre partite, tra l'altro ottenendo quattro punti contro Atalanta e Inter.

