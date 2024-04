Roma-Bologna ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Calafiori, Beukema, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Moro, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

A disposizione: Ravaglia, Ilic, Kristiansen, Corazza, Lucumi, De Silvestri, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Castro.

Indisponibili: Soumaoro, Odgaard, Ferguson. Squalificati: -. Diffidati: Beukema, Calafiori, Kristiansen, Ndoye, Motta (all.).

Roma-Bologna, la cronaca

Dopo la notte magica vissuta dalla Roma in Europa League col Milan, allo Stadio Olimpico i giallorossi affronteranno questa sera il Bologna di Thiago Motta. Si prevede una sfida intensa, tra due formazioni in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra di De Rossi punta alla vittoria per portarsi a -1 dai rossoblù, con i venti minuti di Udine ancora da recuperare. Il Bologna, invece, con un successo metterebbe in cassaforte il quarto posto. I felsinei sono reduci da due 0-0 consecutivi contro Frosinone e Monza. Non mancano le assenze pesanti per entrambe le squadre: De Rossi deve fare a meno di Lukaku e N'Dicka, mentre per Thiago Motta è out Ferguson.

