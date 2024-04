Serie A, svolta storica: chi sono i tre arbitri donna scelti per Inter-Torino

Nelle designazioni arbitrali della trentaquattresima giornata di campionato c'è una novità: per la prima volta nella storia della Serie A, infatti, la terna arbitrale di una partita sarà tutta al femminile . La gara in questione è Inter-Torino , match in programma domenica 28 aprile alle 12:30.

Serie A, terna tutta la femminile per Inter-Torino

L'AIA ha scelto Maria Sole Ferrieri Caputi come direttore di gara, mentre come assistenti ci saranno Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Una terna così non si era mai vista prima nel massimo campionato in italiano, ma ha dei precedenti in Coppa Italia e Serie B.