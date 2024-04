Moviola Udinese-Roma, Pairetto attento: giusto il tempo di recupero sul gol

Arbitro Pairetto: 6,5

Avrebbe dovuto dare qualche minuto di recupero in più visti i cambi nella partita sospesa, quelli nella gara di ieri e il doppio stop per l’infortunio di Perez, ma alla fine Pairetto ha compensato la svista concedendo giustamente un extra aggiuntivo per i cambi arrivati allo scoccare del 90’. Finalmente è finita, avrà pensato anche il direttore di gara preciso lo scorso 14 aprile e attento anche in questa gara di recupero. Soprattutto sugli infortuni, come quello alla testa nello scontro Azmoun-Perez. Bravo sul contatto in area Pellegrini-Pajero, tutto regolare, così come a non fermare il gioco in quello tra Dybala e Pereyra che ha propiziato il tiro di Lucca. In quel caso sarebbe servito l’aiuto del Var per valutare la posizione del centravanti bianconero.